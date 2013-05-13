Фінплан «Нафтогазу» можуть затвердити наступного тижня

Фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» може бути затверджено вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Одержано останнє доручення прем'єр-міністра усім зацікавленим центральним органам виконавчої влади у семиденний термін закінчити всі процедури, які дозволять ухвалити остаточне рішення щодо фінансового плану НАК Нафтогаз України», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України планував розглянути фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на своєму засіданні 13 травня.

Наприкінці квітня Кабмін також оприлюднив законопроект про плани щодо реформування НАК «Нафтогаз України», який дозволяє приватизацію компанії та її дочірніх структур, а також передачу газотранспортної системи в оренду.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.