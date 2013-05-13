Україна цього року планує імпортувати 30-32,5 млрд кубометрів газу

Україна планує в 2013 році здійснити імпорт природного газу в обсязі 30-32,5 млрд кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Що стосується імпорту, то споживання зменшиться за рахунок енергоефективності. Приблизно для хімічної галузі (імпорт становитиме - УНІАН) - в обсязі 8-8,5 млрд, і для інших галузей, включаючи ТКЕ (теплокомуненерго - УНІАН) – приблизно 22-24 млрд кубометрів газу», - сказав Е.Ставицький.

Він також зазначив, що баланс газу на 2013 рік вже сформований, і прийматиметься у пакеті з фінансовим планом НАК «Нафтогаз України» наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

За даними Державної митної служби, Україна у січні-березні 2013 року імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 3,1 млрд дол. Зокрема імпорт газу з Росії за 3 місяці 2013 року становив 3,055 млрд дол., з Білорусі - 27,662 млн дол., з інших країн - 12,611 млн дол.

Імпорт газу з Російської Федерації у загальному балансі становить 97,19%.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.