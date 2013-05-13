Кредитну угоду щодо газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород» підпишуть до вересня

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України планує до вересня підписати кредитну угоду на суму 308 млн дол. з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Європейським інвестиційним банком для фінансування робіт з модернізації української частини магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми очікуємо, що приблизно у вересні цього року ми відкриємо цю кредитну лінію», – сказав міністр.

За інформацією Міненерговугілля, попередня вартість модернізації цього магістрального газопроводу становить 519 млн дол., з яких 308 млн дол. – кредит вищезгаданих фінансових організацій, решта суми буде забезпечена за рахунок власних коштів НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 3 травня, після круглого столу в Брюсселі щодо розвитку газового ринку України, комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер повідомив, що він сподівається до кінця року отримати відповіді на всі питання, що стосуються майбутнього розвитку української газотранспортної системи з тим, щоб з'явилася можливість для початку її реальної модернізації. Зі свого боку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв європейським партнерам забезпечити прозорість у прийнятті рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи.

Напередодні круглого столу в Брюсселі Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачається дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур, а також передачу в оренду газотранспортної системи України.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС. Водночас Україна поки не відповіла на головне питання - яким може бути формат майбутнього газового консорціуму: двостороннім між Україною та Росією чи тристороннім, із залученням ЄС, однак постійно наполягає на євроінтеграції.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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