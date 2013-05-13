Хмельницький і більшість Рівного залишилися без гарячої води

У Хмельницькому через відсутність лімітів газу припинено постачання гарячої води населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні розповсюдила прес-служба Хмельницької міськради.

Як сказано в повідомленні: “Для населення лімітів не виділено. Тому з 13 травня 2013 року у Хмельницькому припиняється централізоване гаряче водопостачання житлового фонду на невизначений термін”.

За інформацією прес-служби, НАК “Нафтогаз України” виділила на травень 2013 року ліміти природного газу для забезпечення гарячим водопостачанням лише об’єктів соціальної інфраструктури Хмельницького (навчальні заклади, медичні установи).

Наразі міський голова Хмельницького Сергій Мельник звернувся телеграмою до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з проханням вирішити питання забезпечення теплопостачальних підприємств міста природним газом для виробництва теплової енергії на підігрів води для населення.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня НАК “Нафтогаз України” доручив підприємству “Хмельницькгаз” відключити від газопостачання комунальні теплопостачальні підприємства обласного центру “Хмельницьктеплокомуненерго” і “Південно-Західні тепломережі”, які здійснюють централізовану подачу гарячої води в багатоповерхівки, через наявність боргів.

Заступник хмельницького міського голови Анатолій Нестерук тоді зазначив, що на 19 квітня цього року підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” і “Південно-Західні теплові мережі” заборгували НАК “Нафтогаз України” 60 млн грн. Водночас із державного бюджету не відшкодовано різницю в тарифах 53,5 млн грн, не відшкодовано пільги і субсидії у розмірі 6,8 млн грн і заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету за опалення становить 5,2 млн грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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У Рівному в більшості помешкань, де проживають понад 80% відсотків мешканців міста, на невизначений термін відключено гарячу воду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської міської ради, відключення з сьогоднішнього дня, 13 травня, пов’язано з необхідністю проведення профілактичних робіт у котельнях комунального теплопостачального підприємства «Теплотранссервіс». Однак у офіційній інформації прес-служби не вказується, на який саме період відключено гарячу воду.

У коментарях чиновники кажуть, що терміни відновлення залежатимуть від наявності лімітів на газ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представники «Теплотранссервісу», які не побажали бути названими, на їхню думку, гарячу воду слід чекати лише з початком опалювального сезону, оскільки теплопостачальне підприємство в ці дні перебуває на порозі зміни - готується до передачі в оренду.

Як стверджує прес-служба міської влади, подача гарячої води у лікувальні заклади міста не припинятиметься.

Також повідомляється, що теплопостачальне підприємство ТОВ «Рівнетеплоенерго», яке обслуговує решту населення міста та перебуває в оренді, подачу гарячої води не припинятиме.

Довідка УНІАН. У 2012 році в Рівному комунальники відключали гарячу воду для проведення профілактичних ремонтів на котельнях із 28 травня до середини серпня.

26 грудня 2012 року Рівненська міська рада прийняла рішення «Про проведення конкурсу на право оренди об’єкта централізованого теплопостачання - цілісного майнового комплексу Комунального підприємства "Теплотранссервіс" Рівненської міської ради». 15 січня збори трудового колективу КП «Теплотранссервіс» виступили проти цього рішення, вважаючи його необгрунтованим і таким, що свідчить про тіньові схеми розтягування майна міста. Представники громадських організацій Рівного також виступають проти оренди комунального підприємства "Теплотранссервіс".

17 квітня міський голова Рівного Володимир Хомко, повідомляючи у ефірі місцевої радіостанції про початок відключення від опалення в багатоповерхівок обласного центру, зазначив: «Гарячу воду поки подаємо. Все залежить від наших переговорів про ліміти, але будемо намагатися, щоб вона була якнайдовше». Водночас він не виключив відключення води для проведення профілактичних робіт.