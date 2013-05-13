ДТЕК у I кварталі знизив виробництво електроенергії на 11%

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, у січні-березні знизив виробництво електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 10,9% - до 13,27 млрд кВт/год., йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі поточного року компанія збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 24,8% - до 2,27 млрд кВт/год.

Водночас ДТЕК збільшив закупівлю електроенергії на оптовому ринку, завдяки покупці «Дніпрообленерго» і «Крименерго», на 74,2% - до 16,31 млрд кВт/год.

Також у повідомленні компанії наголошується, що в першому кварталі 2013 року видобуток вугілля збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,4% - до 10,26 млн тонн.

Основними факторами профіциту вугілля в першому кварталі компанія називає: зниженням споживання електроенергії у зв'язку з теплою погодою в січні і лютому; показники з видобутку вугілля на російських шахтах, придбаних ДТЕК у липні минулого року, були включені до виробничих даних першого кварталу 2013 року.

Також, у першому кварталі 2013 року ДТЕК збільшив експорт вугілля на 23,5% - до 700,4 тис. тонн і відмовився від імпорту.

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК у 2012 році збільшив порівняно 2011 роком чистий консолідований прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 68% - до 5,9 млрд грн.

ДТЕК у 2012 році збільшив видобуток вугілля на 65,3% - до 39,693 млн тонн з 24,001 млн тонн у 2011 році, а виробництво електроенергії на 55,8% до 51,383 млрд кВт/год. - з 32,98 млрд кВт/год. у 2011 році.

ДТЕК має намір вкласти до кінця 2018 року 23,3 млрд грн у модернізацію теплових електростанцій.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».