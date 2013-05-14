Нафта подешевшала на фоні падіння попиту в КНР і збільшення обсягів видобутку ОПЕК

На світових торгах у понеділок, 13 травня, ціни на нафту впали на фоні скорочення попиту з боку другого за величиною світового споживача - Китаю, а також збільшення обсягів видобутку ОПЕК.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 1,09 долара - до 102,82 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,87 долара - до 95,17 долара за барель, передає Bloomberg.

У квітні попит на нафту в КНР зріс в річному виразі на 3,2%, приблизно до 9,6 мільйона барелів на день - мінімуму за останні вісім місяців. Водночас щоденна пропускна здатність НПЗ країни в період з березня по квітень знизилася на 3%. Це є найнижчим показником з вересня 2012 року.

Крім того, найбільша нафтова компанія КНР - China Petroleum & Chemical Corp. - має намір цього року скоротити обсяг переробки чорного золота на 1,5 мільйона тонн у зв'язку зі зростанням запасів сировини.

Тим часом, за даними ОПЕК, у квітні видобуток сировини досяг 30,46 мільйона барелів на день проти 30,18 мільйона барелів на день у березні. Таким чином, показник виявився максимальним з листопада минулого року.