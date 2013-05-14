На Прикарпатті запрацювала сонячна електростанція «Старі Богородчани-1»

В Івано-Франківській області 13 травня урочисто відкрили сонячну електростанцію «Старі Богородчани-1».

Як передає кореспондент УНІАН, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» Максим Козицький повідомив журналістам, що в Богородчанському районі першим реалізується проект сонячної електростанції «Старі Богородчани-1».

За його словами, вартість цієї СЕС становить майже 38 млн грн. Окупність - через 6-7 років. Він зазначив, що засновниками ТОВ є фізичні особи громадяни України.

Земельна ділянка під СЕС становить 5,99 га на околиці села Старі Богородчани, оформлена в оренду на 49 років. Потужність СЕС становить 2802 кВт, річне виробництво електроенергії оцінюється в 2,957 тис. кВт годин, обсяг випуску електроенергії в ОЕС України становитиме 2893 тис. кВт годин. Основу сонячної електроенергії становлять фотовольтажні модулі чеської фірми в кількості 12 тис. 320 шт.

На приєднання СЕС до електричних мереж з ВАТ «Прикарпаттяобленерго» оформлено договір про надання послуг.

На урочистостях зазначалося, що відкриття СЕС є частиною державної політики у сфері приватно-державного партнерства, а використання енергії сонця дозволить диверсифікувати виробництво електричної енергії та зменшити залежність країни від поставок вуглеводнів з Росії.

Священики християнських конфесій освятили СЕС. В урочистому відкритті взяли участь голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, представник інвесторів Микола Кміть, керівники району та сільської громади.