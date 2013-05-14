Кабмін звільнив гендиректора держконцерну "Укрторф"

Кабінет Міністрів звільнив Ігоря Горобця з посади генерального директора державного концерну "Укрторф" і Олега Терлецького з посади його заступника.

Відповідні розпорядження № 287 і № 286 від 13 травня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, посадовці звільнені за власним бажанням.

Нагадаємо, що Горобець і Терлецький обіймали посади в керівництві ДК "Укрторф" з квітня 2011 р.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрторф» створений у травні 2007 р. і є державним господарським об'єднанням, контроль над діяльністю якого здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

У концерн входять підприємства: «Волиньторф», «Житомирторф», «Київторф», «Коростишівський завод «Реммашторф», «Поділляторф» (м. Хмельницький), «Рівнеторф», «Сумиторф», «Чернігівторф» та «Укрінспаливо» (Черкаська обл.).