«Завод з виробництва ядерного палива» змінив директора

Директором спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива», де контрольний пакет акцій належить українському держконцерну «Ядерне паливо», призначений Руслан Арсірій.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Арсірій змінив Юрія Антипова, який обіймав посаду директора підприємства із серпня 2012 року.

Зазначається, що відповідне рішення наглядова рада заводу ухвалила на засіданні 23 квітня.

Раніше Арсірій обіймав посаду генерального директора енергопостачальної компанії «Луганське енергетичне об'єднання».

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2012 в Україні неподалік селища Смоліне (Кіровоградська обл.) розпочалося будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені таким чином: 50% +1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.