Рада дозволила ввезення до України не більше тисячі тонн авіабензину на рік

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину» (щодо авіаційного палива).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 290 із 401 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Цим законом передбачено вивести із заборони ввезення на територію України авіаційного бензину за товарною позицією 2710 11 31 00 згідно з УКТЗЕД до введення сертифікованого в Україні альтернативного виду палива (за умови його ввезення в обсязі не більше 1 000 тонн протягом календарного року).

Тепер стаття 1. Закону України «Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину» (щодо авіаційного палива) сформульована таким чином: «Забороняється з 1 січня 2003 року ввезення на територію України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину, крім авіаційного бензину за товарною позицією 2710 11 31 00 згідно з УКТЗЕД до введення сертифікованого в Україні альтернативного виду палива (за умови його ввезення в обсязі не більше 1 000 тонн протягом календарного року)».

Стаття 2 закону сформульована так: «Забороняється з 1 січня 2003 рок у реалізація на території України етилованого бензину, крім авіаційного бензину за товарною позицією 2710 11 31 00 згідно з УКТЗЕД до введення сертифікованого в Україні альтернативного виду палива».