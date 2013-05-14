Рада може продовжити мораторій на банкрутство енергетичних підприємств

Парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу закликає Верховну Раду проголосувати за законопроект №1175 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі», який продовжує дію мораторію на банкрутство енергетичних підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Згідно з повідомленням, цей законопроект планується до розгляду Верховною Радою 14 травня.

«Комітет з ПЕК вважає, що мораторій на банкрутство підприємств ПЕК потрібно продовжити ще на рік - до 1 січня 2014 року. Адже платоспроможність споживачів енергії і газу падає, борги зростають - в результаті це може призвести до банкрутства таких стратегічних підприємств, як НАЕК «Енергоатом» і НЕК «Укренерго», - сказано в повідомленні.

«Мораторій на банкрутство підприємств ПЕК та продовження дії Закону «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» матимуть позитивні наслідки для галузі. Чим менша заборгованість залишиться непогашеною у суб'єктів енергоринку, тим простіше буде здійснити його реформування», - цитує прес-служба голову Комітету з ПЕК Миколу Мартиненка.

Довідка УНІАН. 1 січня 2013 року закінчився термін дії процедур погашення заборгованості підприємств ПЕК - вони втратили захисний механізм проти порушення справ про банкрутство та накладення арештів на рахунки підприємств.

З початку 2013 року, суди відкрили справи про банкрутство близько дев'яти обласних підприємств з газопостачання та газифікації. Кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, щоб домогтися від компаній повернення боргів.

НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій, також висловлювала стурбованість у зв'язку з непродовженням Верховною Радою дії мораторію, пов'язуючи це з тим, що станом на березень 2013 року держкомпанії необхідно було здійснити погашення критичної кредиторської заборгованості в розмірі 568 млн грн.