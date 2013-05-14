«Чорноморнафтогаз» у 1-му кварталі отримав 392 млн грн чистого збитку

Великий український добувач газу - «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) у січні-березні 2013 року отримав за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) чистий збиток у розмірі 391,952 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила в чистим прибутком 2,54 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, дохід компанії від реалізації продукції в першому кварталі цього року знизився до 266,168 млн грн з 287,739 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Собівартість реалізованої продукції за січень-березень 2013 року збільшилася до 210,977 млн грн з 209,328 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Валовий прибуток "Чорноморнафтогазу" за перші три місяці 2013 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 55,191 млн грн з 78,411 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, "Чорноморнафтогаз" завершив 2012 рік з чистим збитком, розрахованим за міжнародними стандартами фінансової звітності, у розмірі 1,337 млрд грн.

«Чорноморнафтогаз» за січень-березень 2013 року видобув на шельфі Чорного та Азовського морів 352,6 млн куб. м природного газу, що на 35%, або 91,7 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

У 2012 році «Чорноморнафтогаз» видобув на шельфі Чорного та Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.