Україна за 4 місяці скоротила споживання газу на 7%

Україна в січні-квітні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7% - до 22,1 млрд кубометрів з 23,7 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за квітень 2013 року становило 3,289 млрд куб. м, що на 7% вище показника квітня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна планує в 2013 році здійснити імпорт природного газу в обсязі 30-32,5 млрд кубометрів, що практично відповідає показникам минулого року, коли обсяг імпорту становив 33 млрд куб. м.

Україна в січні-березні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 9% - до 18,801 млрд кубометрів з 20,640 млрд кубометрів.

У березні 2013 року, Україна різко скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, в 2010 році - 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.

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