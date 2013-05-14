Шебелинський ГПЗ з 19 травня зупинять на ремонт

Шебелинський газопереробний завод (ГПЗ, Харківська обл.), що експлуатується найбільшою в Україні газодобувною компанією «Укргазвидобування», з 19 травня зупинять на двотижневий ремонт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, на заводі створено запас нафтопродуктів для безперебійного забезпечення власних 16 автозаправних станцій.

Нагадаємо, Шебелинський ГПЗ зупиняється на ремонт двічі на рік.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу та газового конденсату найбільшої газовидобувної компанії "Укргазвидобування", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997 була генпідрядником під час реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом «Укргазвидобування».

ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».