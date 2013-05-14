«Чорноморнафтогаз» за 4 місяці збільшив видобуток газу на 36%

Великий український видобувач газу - «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) за січень-квітень 2013 року добув на шельфі Чорного та Азовського морів 478,7 млн куб. м природного газу, що на 35,7%, або 126 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, зараз компанія веде видобуток на чотирьох родовищах шельфу Чорного моря і трьох - Азовського.

«Значне збільшення видобутку природного газу - результат активних робіт «Чорноморнафтогазу» з дооблаштування діючих та вводу в експлуатацію нових родовищ на шельфі Чорного моря. Насамперед - Одеського родовища газу, розташованого в 155 кілометрах від Кримського узбережжя", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в 2013 році освоєння Одеського родовища, яке облаштовується в комплексі з сусіднім Безіменним, триває.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» у січні-березні 2013 року отримав за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) чистий збиток у розмірі 391,952 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила з чистим прибутком 2,54 млн грн.

Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря, збільшивши добовий видобуток газу на шельфі Чорного та Азовського морів на 25% - до 5 млн куб. м з 4 млн куб. м.

Найближчим часом Україна розраховує підписати угоду про розділ продукції (УРП) по Скіфській площі на шельфі Чорного моря.

У серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра України".

«Чорноморнафтогаз» у 2012 році видобув на шельфі Чорного та Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.