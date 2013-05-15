Ціни на нафту зростають на тлі статданих про запаси сировини в США

На світових торгах в середу, 15 травня, ціни на нафту зростають на тлі даних про запаси палива в США від Американського інституту нафти (API).

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,08% - до 102,68 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,13% - до 94,33 долара за барель.

API повідомив про збільшення запасів нафти на 1,1 мільйона барелів за тиждень, проте запаси пального скоротилися на 480 тисяч барелів.

Експерти вважають, що з урахуванням відсутності геополітичних ризиків ціни повинні будуть знизитися, передає Bloomberg.

Пізніше в середу ринок очікує даних щодо запасів нафти в США від Міністерства енергетики країни. Передбачається, що вони зросли на 450 тисяч барелів, у той час, запаси пального зменшилися на 1,1 мільйона барелів.