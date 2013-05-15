Міллер заявляє, що "Ямал-Європа-2" може бути побудований в дуже короткі терміни

Друга черга газопроводу "Ямал-Європа" може бути побудована в дуже короткі терміни, цьому сприяє наявність міжурядової угоди між Росією і Польщею, заявив журналістам 14 травня голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

"Проект "Ямал-Європа-2", який ми анонсували цьогоріч, дійсно дуже важливий для таких країн як Польща, Словаччина, Угорщина. Тому що реалізація цього проекту, без сумніву, підвищить надійність і стабільність поставок газу до цих країн. Водночас треба відзначити те, що цей проект відрізняється від інших багатьма істотними перевагами. Передусім, я хотів би відзначити те, що проект не вимагає як або високих капітальних витрат, це недорогий проект. Друге, це проект, який є високоефективним. У нас на сьогодні є попередні техніко-економічні оцінки цього проекту", - сказав він.

Міллер нагадав, що відповідно до меморандуму, який був підписаний недавно з польською стороною в Санкт-Петербурзі, розпочато роботу з розробки техніко-економічного обґрунтування проекту "Ямал-Європа-2", яке буде завершено до кінця цього року, передає ПРАЙМ.

«Найголовніше, що я хотів би підкреслити і що відрізняє цей проект від інших проектів, що вже на даний час є відповідна договірна база між Росією і Польщею - це міжурядова угода з реалізації проекту «Ямал-Європа-2». Саме ця міжурядова угода є основою для реалізації проекту «Ямал-Європа-2», - заявив голова "Газпрому".

Він підкреслив, що існуючі потужності на території Білорусі та Польщі були побудовані з інфраструктурним заділом для будівництва другої нитки. Таким чином, "Ямал-Європа-2" може бути реалізований в дуже короткі терміни, і це є ще однією перевагою. Він додав, що "Газпром" з білоруськими колегами вже провів попередню оцінку щодо того, які роботи повинні бути виконані на території Білорусі.

«Можу сказати, що на першому етапі реалізації проекту - в будь-якому разі, якщо говорити про додатковий обсяг газу, який може транзитуватися через територію Білорусі й Польщі, а це 15 млрд куб. м газу - для того, щоб ці додаткові обсяги транзитувати нам, в принципі, потрібна лише реконструкція і модернізація газотранспортної системи Білорусі. Це говорить про те, що ці роботи можуть бути виконані в дуже-дуже короткі терміни. І, відповідно, ми говоримо, що проект дійсно має дуже багато конкурентних переваг. Найближчим часом буде закінчено розробку ТЕО і результати розробки ТЕО будуть представлені громадськості», - зазначив Міллер.

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