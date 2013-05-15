Чотири нафтогазові ділянки виставлять на аукціон

Державна служба геології та надр України виставить на аукціон 4 спеціальні дозволи (ліцензії) на надрокористування нафтогазоносними ділянками.

Про це сказано в офіційному повідомленні Держгеолслужби, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№84 від 15 травня).

Згідно з повідомленням, на аукціон будуть виставлені спецдозволи на геологічне вивчення та розробку чотирьох нафтогазоносних ділянок у Полтавській, Луганській, Сумській та Донецькій областях.

Зокрема, на аукціон будуть виставлені ліцензії на розробку Біличевської площі (Полтавська обл.), початкова вартість - 2,515 млн грн, термін дії дозволу - 20 років; Лосіщинської ділянки (Сумська обл.), початкова вартість - 2,407 млн грн, термін - 20 років; Попаснянської площі (Луганська обл.), початкова вартість - 17,911 млн грн, термін - 20 років; Павловського купола ділянки «Південнодонбаське №4» (Донецька обл.), початкова вартість - 0 грн.

Аукціон відбудеться 18 червня 2013 року. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 30 травня.

Довідка УНІАН. У 2010-2011 роках Держгеолслужба реалізувала 951 спецдозвіл на надрокористування на суму 431 млн грн, у тому числі відомство реалізувало спецдозволи на розробку 10 перспективних нафтогазоносних родовищ з оцінними запасами на рівні 45 млн тонн умовного палива.