Україна в квітні збільшила імпорт газу з Європи в 5 разів

Україна в квітні 2013 року збільшила імпорт газу з Європи порівняно з попереднім місяцем у 5 разів - до 120,1 млн куб. м з 24,3 млн куб. м, повідомляє прес-служба «Укртрансгазу».

Згідно з повідомленням, у квітні 2013 року з Республіки Польща в газотранспортну систему України надійшло 102 млн куб. м природного газу, що на 78 млн куб. м більше, ніж у березні цього року.

Також в компанії відзначили, що з 1 квітня 2013 року почалося надходження в Україну природного газу з Угорщини.

«Всього за квітень місяць з Угорщини в газотранспортну систему України надійшло 18,1 млн куб. м блакитного палива», - сказано в повідомленні «Укртрансгазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2012 року Україна почала здійснювати прийом природного газу в реверсному режимі за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE.

З листопада 2012 року по 1 травня 2013 року, за даними «Укртрансгазу», загальний обсяг надходження природного газу орієнтовно становив 291 млн куб. м.

Середня ціна на імпортний газ для України в квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.

У лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір сплати за газ суттєво скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».