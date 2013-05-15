Україна скоротила імпорт газу в грошовому виразі на 17%

Україна в січні-березні 2013 року знизила імпорт газу (в грошовому виразі) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 2,965 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у березні Україна імпортувала природного газу на 987,338 млн дол., що на 1,2% менше березня 2012 року.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується в Україну, складає газ, що поставляється з Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, із листопада 2012 року по 1 травня 2013 року, за даними «Укртрансгазу», загальний обсяг надходження природного газу орієнтовно становив 291 млн куб. м.

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

Середня митна ціна на імпортний газ для України в березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за тис. куб. м із 419,7 дол. за тис. куб. м.

У лютому Україна суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Україна в квітні збільшила імпорт газу з Європи в 5 разів