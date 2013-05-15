«Газпром» за три місяці поставив до України 6,93 млрд. куб. м газу

Москва. За три місяці 2013 року російський газовий монополіст «Газпром» поставив до України 6,93 млрд. куб. м природного газу, зберігши лідерство за обсягами закупівлі серед країн СНД. Про це йдеться у звітності російської газової монополії з РСБО, яка є в розпорядженні УНІАН.

«У 2012 році та I кварталі 2013 року ВАТ «Газпром» реалізувало на території країн близького зарубіжжя 64,42 і 16,67 млрд куб. м природного газу відповідно», - йдеться в документі.

Водночас у третьому кварталі до України було поставлено 6,93 млрд. куб. м, до Білорусі - 6,24 млрд куб. м, до Молдови - 0,85 млрд куб. м, до Литви - 1,05 млрд куб. м, до Латвії - 0,295 млрд куб. м, Естонії - 0,22 млрд куб. м, Казахстану - 0,35, Південної Осетії - 0,012, Вірменії - 0,67 млрд куб. м, Грузії - 0,05 млрд куб. м.

У документі наголошується, що основні маршрути газопроводів від газових родовищ в Західному Сибіру до експортних ринків Західної Європи проходять через Україну, яка, у свою чергу, є найбільшим споживачем газу серед країн СНД і Балтії.

Також у компанії нагадують, що в січні 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписано прямий довгостроковий контракт на поставку газу споживачам України. Про ціну газу, що поставляється не повідомляється.

Крім цього повідомляється, що в I кварталі 2013 року контрактна ціна для Білорусі становила 160,67 дол. за тис. куб. м.

Для Молдови в I кварталі 2013 року контрактна ціна становила 377,74 дол. за тис. куб. м.

Також наголошується, що в 2011-2013 роках через неплатежі споживачів Придністров'я ще більше зросла дебіторська заборгованість Республіки Молдова. Неплатежі названих споживачів газу призводять до недоотримання грошових коштів ВАТ «Газпром».

Ціна газу для покупців у країнах Балтії відповідає європейському рівню і розраховується за формулою залежно від усередненої за 6-9 місяців ціни мазуту і газойлю, що відповідає європейським і світовим нормам.

У I кварталі 2013 року середньозважена по країнах Балтії ціна становила 437,79 дол. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДК «Укртрансгаз», Україна в квітні 2013 року збільшила імпорт газу з Європи порівняно з попереднім місяцем у 5 разів - до 120,1 млн куб. м з 24,3 млн куб. м.

Нагадаємо, що в лютому Україна суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Середня ціна на імпортний газ для України в квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.