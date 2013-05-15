Україна в 1-му кварталі скоротила в 6 разів імпорт нафти в грошовому виразі

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому виразі) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 6 разів - до 115,376 млн дол. з 682,698 млн дол., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в грошовому виразі в березень 2013 року збільшився в порівнянні з попереднім місяцем - до 31,658 млн дол. з 23,317 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт нафти в 5 разів - до 153 тис. тонн порівняно з 754,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні-березні поточного року скоротилася на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 744,3 тис. тонн.

Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

Україна має шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

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