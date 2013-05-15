«Газпром» почав будувати компресорну станцію «Козача» для «Південного потоку»

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» взявся за будівництво компресорної станції «Козача» для подачі газу в газопровід в обхід України «Південний потік», повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії.

«Сьогодні в Краснодарському краї почалося будівництво компресорної станції (КС) «Козача». Наразі ведеться спорудження фундаменту під виробничими об'єктами майбутньої станції. Початок будівництва КС «Козача» — важливий етап реалізації проекту зі спорудження газотранспортної системи «Південний коридор», необхідної для забезпечення подачі газу в «Південний потік», а також газифікації центральних і південних регіонів Росії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сумарна проектна потужність КС «Козача» становитиме 200 МВт. Крім транспортування газу, вона забезпечуватиме його очищення від вологи й домішок. Щорічна продуктивність станції - 63 млрд куб. м газу. Вісім газоперекачувальних агрегатів «Козачої» подаватимуть газ під тиском 11,8 МПа на КС «Російська». Звідти газ поступатиме в «Південний потік».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня «Газпром» розкрив сумарні витрати на будівництво експортної трансчорноморської магістралі «Південний потік».

Спочатку «Газпром» оцінював витрати на будівництво морської та трансбалканської ділянок трубопроводу в 16 млрд євро, не виключаючи, що витрати можуть зрости, збільшуючи й без того критикований аналітиками за надмірну роздутість бюджет концерну.

В опублікованій на сайті компанії довідці про довгострокову інвестпрограму йдеться, що компанії належить витратити ще 509,585 млрд рублів (12,6 млрд євро) до 2017 року на газопроводи по території РФ, щоб підключити "Південний потік" до північних родовищ вуглеводнів.

Отже, загальний бюджет амбітного проекту наближається до 29 млрд євро, перевищуючи очікування аналітиків, які оцінювали його на рівні 24-25 млрд євро. Частину витрат на морській і трансбалканській ділянці магістралі візьмуть на себе партнери «Газпрому».

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Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу в обхід території України через акваторію Чорного моря в країни Південної та Центральної Європи — «Південний потік», спорудження якого почалося в грудні минулого року.

Проект будівництва газотранспортної системи (ГТС) «Південний коридор» реалізується Групою «Газпром» з метою забезпечення ряду регіонів центральної та південної Росії додатковими обсягами природного газу для розвитку промисловості, комунального господарства, розширення газифікації, а також з метою забезпечення подачі газу в «Південний потік».

Проект реалізується на території восьми суб'єктів РФ: Нижегородської області, Республіки Мордовія, Пензенської області, Саратовської області, Волгоградської області, Воронезької області, Ростовської області та Краснодарського краю.

Загальна довжина траси газотранспортної системи становитиме 2506,2 км. У рамках реалізації проекту передбачається будівництво 10 КС загальною потужністю 1516 МВт. Пропускна спроможність системи газопроводів «Південний коридор» становитиме 63 млрд куб. м газу на рік. Проект планується реалізувати до кінця 2017 року.

Наразі найпотужнішою компресорною станицею в світі є КС «Портова». Її сумарна потужність 366 МВт, робочий тиск — 220 атмосфер, відстань транспортування — понад 1200 км. Станція розташована в бухті Портова в районі м. Виборг Ленінградської області й забезпечує транспортування газу по «Північному потоку».