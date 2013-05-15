Комісія з розподілу квот на імпорт коксівного вугілля проведе перше засідання 17 травня
17:45, 15 травня 2013Енергетика
0
Міжвідомча комісія з розподілу квот на імпорт коксівного вугілля проведе своє перше засідання 17 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.
«У цю п'ятницю буде перше засідання комісії з розподілу квотування. Усі заявки зацікавлених, саме тих, хто споживає, здані, а ті, хто був посередниками, вони, звичайно, незадоволені», - сказав Ставицький.
Читайте також:
Ситуація на ринку вугілля поліпшиться не раніше третього кварталу - експерт
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter