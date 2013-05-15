Комісія з розподілу квот на імпорт коксівного вугілля проведе перше засідання 17 травня

Міжвідомча комісія з розподілу квот на імпорт коксівного вугілля проведе своє перше засідання 17 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«У цю п'ятницю буде перше засідання комісії з розподілу квотування. Усі заявки зацікавлених, саме тих, хто споживає, здані, а ті, хто був посередниками, вони, звичайно, незадоволені», - сказав Ставицький.

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