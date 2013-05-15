Кабмін дозволив «Енергоринку» залучити кредит на 1,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України дав дозвіл держпідприємству «Енергоринок» на залучення кредитної лінії в розмірі 1,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Відкривається кредитна лінія в 1,5 млрд грн для того, щоб держпідприємство «Енергоринок» могло своєчасно розрахуватися за спожиту енергію», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість оператора оптового ринку електроенергії України «Енергоринок» перед «Енергоатомом», який є оператором усіх діючих атомних станцій України, на 1 березня 2013 року становила 6,025 млрд грн. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України.