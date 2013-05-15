Прибалтійські країни почали консультації щодо проекту Вісагінської АЕС

Вільнюс. Литва, Латвія і Естонія почали консультації щодо проекту Вісагінської АЕС, повідомила кореспонденту УНІАН радник міністра енергетики Литви Дайва Рімаускайте.

«Поки ведуться консультації на рівні експертів, в них беруть участь представники компаній і фахівці міністерств. Дата зустрічі міністрів трьох країн ще не визначена», - зазначила Рімаускайте.

Минулого тижня уряд Литви уповноважив міністра енергетики Ярослава Неверовича до 1 липня провести переговори з регіональними партнерами - Латвією та Естонією - про нові умови участі в проекті Вісагінської АЕС.

У разі якщо Литва, Латвія і Естонія домовляться про спільну реалізацію проекту Вісагінської АЕС, то до 1 жовтня має бути прийняте рішення про створення спільного підприємства.

Наприкінці квітня прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічус заявив, що проект Вісагінської АЕС «в його нинішньому вигляді занадто дорогий для Литви».

Згідно з висновками сформованої прем'єр-міністром робочої групи, подальша реалізація проекту можлива тільки за умови поділу витрат з регіональними партнерами і притягнення спільно зі стратегічним інвестором фінансування на вигідніших умовах.

Нагадаємо, що Литва виступає проти будівництва білоруської АЕС біля своїх кордонів і подала скаргу до МАГАТЕ на Білорусь за вибір Островецького майданчика.

Представники Міненерго Білорусі зі свого боку відзначають, що з Литвою неодноразово проводилися консультації.

«Але чомусь литовська сторона заявляє, що майбутня Вісагінська АЕС не впливатиме на територію Білорусі, хоча розташована всього в двох кілометрах від неї, а білоруська АЕС матиме вплив на Вільнюс, який знаходиться в 53 км від Островецького майданчика», - наголошують в Міненерго Білорусі.

Довідка УНІАН. Білоруська АЕС буде розміщена на Островецькому майданчику в Гродненській області. Перший блок АЕС планується ввести в дію в 2017 році, другий - у 2018 році.