Парламент продовжив мораторій на банкрутство підприємств ПЕК

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 із 373 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом продовжено визначена законом «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» процедура погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу до 1 січня 2014 року (замість 1 січня 2013 року, як це передбачено чинною нормою закону).

Причому погашатися повинна заборгованість, яка утворилася станом на 1 січня 2011 року, а не на 1 січня 2007 року, як це передбачено чинною нормою закону.

Крім того, у зв'язку із запропонованим продовженням дії процедури погашення заборгованості підприємствами ПЕК, пропонується внести відповідні зміни до законів «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» щодо застосування положень зазначених законів з урахуванням особливостей, визначених законом «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу».