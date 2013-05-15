«Нафтогаз» у першому кварталі скоротив дохід від транзиту газу на 18%

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у січні-березні 2013 року скоротила дохід від транзиту природного газу до країн ЄС і СНД до 5,6 млрд грн, що на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у звіті компанії.

Згідно з повідомленням, у натуральному виразі компанія за перші три місяці 2013 року скоротила транзит газу порівняно з січнем-березнем 2012 року на 17,1% - до 20,29 млрд куб. м.

Також у повідомленні наголошується, що «Нафтогаз» у першому кварталі поточного року реалізував 12,022 млрд куб. м газу на суму 24,4 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року компанія реалізувала 17,908 млрд куб. м газу на 31,432 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Нафтогаз України» в 2012 році скоротила дохід від транзиту газу порівняно з 2011 роком на 8,2% до 23,75 млрд грн.

Також компанія у 2012 році реалізувала 41,929 млрд куб. м газу на суму 76,788 млрд грн, що на 11,6% менше, ніж у 2011 році.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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