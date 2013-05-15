Кабмін вирішив не підвищувати тариф на електроенергію для населення міста-супутника ТЕС, що згоріла

Кабінет Міністрів вирішив встановити тариф на електроенергію у розмірі 21,54 копійки за 1 кВт/год. для населення, яке проживає в місті-супутнику згорілої наприкінці березня 2013 року Вуглегірської теплоелектростанції, незалежно від обсягу її споживання.

Таке рішення закріплене урядовою постановою № 332 від 22 квітня 2013 року.

Згідно з документом, цей тариф діятиме доти, доки не закінчаться відновлювальні роботи з централізованого опалення міста-супутника ТЕС - Світлодарськ (Донецька обл.).

Також Кабмін рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) затвердити порядок компенсації втрат енергопостачальнику, який здійснює відпуск електроенергії населенню м. Світлодарська за вказаним вище тарифом за рахунок оптової ринкової ціни на електричну енергію. А також ввести щомісячний додатковий платіж до тарифу на відпуск електричної енергії «Центренерго» у розмірі фактичного місячного фонду оплати праці з обов'язковими нарахуваннями персоналу Вуглегірської ТЕС.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 березня 2013 року на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яка була ліквідована 30 березня. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали. Вуглегірська ТЕС, яка налічує 2836 співробітників, була повністю зупинена. Причиною пожежі на Вуглегірській ТЕС стала розгерметизація системи подачі вугільного пилу і подальше самозаймання.

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».