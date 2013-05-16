"Газпром" скоротив у 1 кварталі чистий прибуток на 34% - до 6,4 млрд дол.

Чистий прибуток ВАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО) в січні-березні зменшився на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 191,382 млрд рублів, або 6,4 млрд дол. (31,4 руб. - 1 долар США), йдеться в звіті газового холдингу.

Виручка "Газпрому" за звітний період досягла 1,091 трлн рублів, що на 7% вище показника першого кварталу минулого року, передає ПРАЙМ.

Виручка від продажів газу зросла на 1,4% - до 842,671 млрд рублів. Валовий прибуток за перший квартал зріс на 1,5% - до 599,208 млрд рублів, прибуток від продажів скоротився на 5% - до 305,169 млрд рублів, прибуток до оподаткування - на 31,6%, до 258,292 млрд рублів.

Чистий прибуток "Газпрому" за РСБО служить базою для розрахунку дивідендів. У 2012 році чистий прибуток холдингу за РСБО зменшився на 37% і становив 556,34 млрд рублів. Прибуток за МСФЗ у 2012 році скоротився на 10% - до 1,182 трлн рублів.

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