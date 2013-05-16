Ціна нафти падає на негативних статданих зі США

На світових торгах у четвер, 16 травня, ціни на нафту падають на тлі статданих щодо промислового виробництва в США.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зменшилася на 0,38% - до 103,29 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,41% - до 93,91 долара за барель.

Федрезерв США повідомив про скорочення обсягу промислового виробництва в квітні на 0,5% у порівнянні з березнем. Аналітики припускали менше падіння - лише на 0,1%, передає Bloomberg.

Неоднозначними виявилися дані щодо запасів сировини в США. За тиждень, що завершився 10 травня, запаси нафти скоротилися на 0,2% - до 394,9 мільйона барелів, досягнувши мінімуму з 15 березня. Водночас, запаси бензину збільшилися на 1,2% - до 217,7 мільйона барелів, що є максимальною позначкою з січня.