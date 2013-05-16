«Нафтогаз» розповів, скільки газу спожила Україна за опалювальний сезон

Загальний обсяг споживання природного газу в Україні протягом IV кварталу 2012 року - I квартал 2013 року становив 38,1 млрд куб. м, йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, забезпечення споживачів ресурсами газу в зазначений період здійснювалося за рахунок газу поточного видобутку в Україні - 10,4 млрд куб.м, а також прямих надходжень імпортованого газу і відбору газу з підземних сховищ (ПСГ) у загальному обсязі 27,7 млрд куб. м.

«Одним з джерел забезпечення закачування необхідних обсягів природного газу в ПСГ є погашення заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ, а також своєчасна оплата цими підприємствами поточного споживання природного газу», - сказано в повідомленні компанії.

Також наголошується, що постійно зростаючий обсяг заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу за природний газ і низький рівень поточних розрахунків за нього приводять до гострого дефіциту оборотних коштів "Нафтогазу".

На думку "Нафтогазу", такий стан істотно ускладнює проведення своєчасних розрахунків компанії з постачальником імпортованого природного газу та виконання нею нарахованих податкових зобов'язань перед державним бюджетом України, а також вимагає залучення для цього кредитних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозувало споживання газу Україною в IV кварталі 2012 - I кварталі 2013 рр. на рівні 38,1 млрд куб. м.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

Україна планує в 2013 році здійснити імпорт природного газу в обсязі 30-32,5 млрд кубометрів.