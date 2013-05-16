Британська JKX Oil&Gas значно збільшила видобуток нафти і газу

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil & Gas збільшила в квітні 2013 року добовий видобуток нафти і газу в порівнянні з першим кварталом 2013 року на 71% - до 11,713 тис. барелів нафтового еквівалента.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, в Україні середньодобовий видобуток нафти і газу в квітні зменшився порівняно з першим кварталом поточного року на 9% - до 4,352 тис. барелів нафтового еквівалента, а в Росії навпаки збільшився більш ніж утричі - до 7,33 тис. барелів нафтового еквівалента.

У повідомленні компанії також наголошується, що в першому кварталі 2013 року підняли потужності LPG заводу в Україні на 25%, а середні продажі скрапленого газу становили 40,2 тонн на добу.

У повідомленні наголошується, що ціни на нафту, газ і LPG в Україні залишаються стабільними, тоді як у Росії в квітні відбулося трьохпроцентне падіння. Однак компанія прогнозує подальше збільшення виробництва у наступному звітному періоді.

Як раніше повідомляв УНІАН, JKX Oil & Gas за підсумками роботи в 2012 році отримала чистий збиток 11,3 млн дол., у порівнянні з чистим прибутком 59,1 млн дол. у 2011 році.

Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою і видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, США та Росії. JKX Oil & Gas входить до лістингу Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil & Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозвіл на розвідку Заплавського, Єлизаветівського і Червоноярського-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.