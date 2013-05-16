Фірташ хоче обговорити спірні питання між бізнесом і обленерго

Федерація роботодавців України (ФРУ) спільно з урядом і Антимонопольним комітетом України має намір найближчим часом обговорити з представниками обленерго спірні питання, що виникають у бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава ФРУ Дмитро Фірташ заявив у Дніпропетровську на нараді з керівниками підприємств та бізнесменами регіону.

«Вчора домовилися з віце-прем'єром Юрієм Бойко, Антимонопольним комітетом, що найближчим часом проведемо нараду, на яку будуть запрошені керівники обленерго, і ми проговоримо і піднімемо ті питання, які надходять зі скаргами від нашого бізнесу щодо підключень, категорій, та ін. І пройдемось цими питаннями досконально», - сказав Фірташ.

Він вважає, що з цього питання буде доручення уряду.