Іспанія б'є рекорди: кожна друга кіловат-година в країні тепер "зелена"

Іспанія два місяці поспіль кожна друга кіловат-година отримує з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) - сонця, вітру і води, вийшовши таким чином на максимальні показники за всю історію розвитку альтернативної енергетики у країні.

Про це повідомляє оператор електроенергетичної системи країни компанія Red Eléctrica de España (REE).

Згідно з повідомленням, у березні екологічні та безпечні ВДЕ забезпечили вироблення 51,8% всієї електроенергії в країні, у квітні - вже 54%.

Гідроелектростанції забезпечили вироблення 25% всієї електроенергії в квітні, вітрогенератори - 22%, сонячні електростанції - 4,9%, у тому числі фотоелектричні - 3,6%, інші види електростанцій на ВДЕ - 2,1%.

Іспанія за останні кілька років збільшила використання відновлюваних джерел енергії майже вдвічі. Якщо в 2006 році з ВДЕ було вироблено 19% всієї електроенергії, то за підсумками 2010 року рекордні 35%. У 2011-му і 2012 цей показник утримувався на рівні 32-33%.

Водночас Іспанія робить наголос на розвиткові вітряної та сонячної енергетики. За підсумками минулого року вітер забезпечив вироблення 18,2% усієї електрики, сонце - 4,3%.

У січні 2012 року вітроелекростанції виробили більше електроенергії, ніж будь-який інший вид генерації. До 2020 року частка вітру у виробництві електроенергії в Іспанії повинна зрости до 40%, такий орієнтир затверджено на національному рівні.

У квітні місцева влада Естремадури, автономії на заході Іспанії, схвалила будівництво найбільшого в країні і третього за величиною в світі фотоелектричного парку встановленою потужністю 250 МВт. Вартість електростанції - 270 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, Україна останні два роки розвиває відновлювану енергетику інтенсивніше, ніж традиційну. Станом на початок травня 2013 року 94 вітчизняні компанії експлуатували понад 140 електростанцій на ВДЕ.

Встановлена ​​потужність вітчизняних електростанцій на відновлюваних джерелах в 2012 році збільшилася на 57,5% - до 645,1 МВт, а вироблення електроенергії - в 2,2 разу, до 815,9 млн кВт/год. Однак, незважаючи на більш ніж дворазове збільшення виробництва, їх частка в балансі електроенергії залишилася вкрай низькою - 0,45% за підсумками 2012 року (0,22% - у 2011 році).

Україна зобов'язалася перед Європейським енергетичним співтовариством до 2020 року збільшити частку ВДЕ в загальному обсязі споживаної енергії до 11%.