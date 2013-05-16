«Донбасенерго» має намір залучити в «Ощадбанку» кредит на 1,3 млрд грн

Одна з найбільших енергопостачальних компаній «Донбасенерго», контрольний пакет акцій якої передано Фонду держмайна для продажу, має намір залучити в «Ощадбанку» кредит на 1,337 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти компанія залучає строком на 5 років.

Кінцевий термін укладення договору - 12 червня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» у першому кварталі 2013 року отримало за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) чистий прибуток у розмірі 104,939 млн грн, тоді як у січні-березні 2012 року чистий збиток підприємства становив 110,597 млн грн.

У березні 2013 року Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» передала 60,77% акцій «Донбасенерго» у власність Фонду державного майна для приватизації.

«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.