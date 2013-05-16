В Україні цього року почнуть будувати чотири заводи з виробництва синтетичного газу з вугілля

У 2013 році в Україні розпочнеться будівництво чотирьох заводів з виробництва синтетичного газу з вугілля, заявив Президент України Віктор Янукович під час наради з представниками влади і виробничого активу Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «цього року ми розпочнемо будівництво чотирьох заводів з виробництва синтетичного газу з вугілля, і збільшуватимемо видобуток вугілля. За останні три роки обсяги його видобутку були збільшені на 15 млн тонн, і ми збільшуватимемо видобуток і надалі».

Як сказав Янукович, будівництво заводу з виробництва синтетичного газу - один з напрямків підвищення рівня енергобезпеки України і можливостей економії енергоносіїв, до яких держава вимушена вдаватися у зв'язку з ціною на газ, визначеною для України у 2009 році.

Янукович також зазначив, що зараз з метою економії газу, ціна на який значно вища, ніж у Європі, Україна системно запроваджує технології енергозбереження. Зокрема, на сьогодні країна повністю відмовилася від використання газу для виробництва електроенергії і здійснює модернізацію в металургійній галузі, зокрема, замінює печі, які працювали на газі, на печі, що працюють на пиловугільній суміші.

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України заявляв, що немає необхідності нарощувати обсяги видобутку вугілля, доки не будуть споруджені заводи з його переробки на синтетичний газ.

За останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.