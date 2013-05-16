Бойко і Міллер обговорили закачування газу в підземні сховища України

Москва. У четвер, 16 травня, в Москві у центральному офісі компанії «Газпром» голова російського газового монополіста Олексій Міллер і віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко під час робочої зустрічі обговорили закачування газу в підземні сховища газу (ПСГ) України для забезпечення надійного транзиту російського газу до Європи майбутньої зими.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому»

«На зустрічі обговорювалися найактуальніші питання двостороннього співробітництва. О.Міллер і Ю.Бойко окремо зупинилися на поточних поставках російського газу до України. Велику увагу на зустрічі в черговий раз було приділено необхідності своєчасного закачування достатнього обсягу газу в українські ПСГ для забезпечення надійного транзиту російського газу до Європи майбутньої зими», - йдеться в повідомленні.

Також сторони відзначили особливу актуальність вирішення цього завдання, яке вимагає від української сторони значних фінансових ресурсів.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Нафтогазу України» - «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання у споживанні природного газу в європейських країнах.

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше показника на 1 березня 2013 року.

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