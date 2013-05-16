Споживання бензину в Україні за квітень збільшилося на 15%, дизпального - на 51%

Україна в квітні 2013 року збільшила споживання бензину порівняно з попереднім місяцем на 14,8% - до 72,3 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, споживання дизельного пального в квітні 2013 року збільшилося порівняно з березнем цього року на 50,8% - до 350,8 тис. тонн.

Залишки бензину в Україні станом на 1 травня 2013 року у споживачів та постачальників знизилися на 5,7% порівняно з березнем ц.р. - до 225,3 тис. тонн,

Залишки дизельного пального у споживачів і постачальників на 1 травня 2013 року становили 430,2 тис. тонн, що на 5,3% більше, ніж минулого місяця.

Як повідомляв УНІАН, роздрібні ціни на бензин в Україні за період з 30 квітня по 7 травня знизилися в середньому на 3 копійки.

Наприкінці квітня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види пального - бензин марки А-95 і дизельне пальне.

На думку міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, справедлива ціна на А-95 знаходиться в межах 10,5-11 грн за літр.

Споживання бензину в Україні в 2012 році знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.