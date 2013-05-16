Кабмін виділив 450 тисяч гривень на допомогу постраждалим від аварії на Вуглегірській ТЕС

Уряд виділив 450 тис. грн для надання допомоги постраждалим внаслідок аварії на Вуглегірській ТЕС у місті Світлодарську Донецької області.

Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет Міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Міністерству енергетики та вугільної промисловості буде виділено 450 тис. гривень для надання допомоги постраждалим внаслідок аварії, що сталася 29 березня, у тому числі 100 тис. грн для сім’ї загиблого внаслідок аварії.

Зазначені витрати Міністерство фінансів здійснить за рахунок резервного фонду держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Пожежа була ліквідована 30 березня о 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька осіб постраждали. Вуглегірська ТЕС, на якій працюють 2 тис. 836 осіб, була повністю зупинена.