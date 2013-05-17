Ціни на нафту змінилися різноспрямовано на статданих зі США і Китаю

На світових торгах у п'ятницю, 17 травня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на новинах зі США і Китаю.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,12% - до 103,80 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,32% - до 94,86 долара за барель.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 11 травня, збільшилася на 32 тисячі і становила 360 тисяч при прогнозі зростання до 330 тисяч.

За даними аналітичної компанії Conference Board, індекс випереджальних показників у Китаї зріс у квітні на 1,5% - до 260,8 пункта з 256,9 пункта місяцем раніше. Збільшення індексу компанія пояснила зростанням активності на ринку нерухомості і збільшенням кредитування, передає Bloomberg.