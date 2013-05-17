Фахівці Excelerate ENERGY наступного тижня прибудуть в порт Південний для визначення розміщення LNG-терміналу

Фахівці американської компанії Excelerate ENERGY з 19 по 21 травня прибудуть в порт Південний для вивчення можливості розміщення плавучої платформи LNG-терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив глава Держінвестпроекту Владислав Каськів на міжнародній конференції «Світова революція LNG: енергетична незалежність України».

«Згідно з підписаною 16 квітня в місті Х'юстон угодою, наступного тижня, з 19 по 21 травня, в порт Південний прибуде технічна група фахівців американської компанії Excelerate ENERGY і польської компанії ILF, що дасть можливість до 10 липня опублікувати технічний звіт про можливість розміщення FSRI- платформи в акваторії порту", - сказав Каськів.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України і компанія Excelerate Energy 16 квітня у Х'юстоні підписали угоду про підготовку інженерних робіт для розміщення плавучого терміналу з видобутку скрапленого газу (LNG-термінал) в акваторії порту «Південний» (Одеська обл.).

Морська платформа з прийому скрапленого газу в порту «Південний» буде встановлена ​​вже наступного року.

Виконання передпроектних та вишукувальних робіт у рамках першої стадії проектування наземної частини українського LNG-терміналу забезпечить польський підрозділ міжнародної компанії ILF.

Крім того, юридична компанія Baker Botts надала юридичні висновки щодо можливості безперешкодного транспортування газу через протоки Босфор і Дарданелли.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня 2012 року затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийняття скрапленого природного газу (LNG-термінал).

У листопаді 2012 року В.Каськів заявив, що плавучий завод буде орендований у американської компанії Excelerаte Energy.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» в районі м.Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

У квітні 2013 року президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає можливість будівництва «LNG-терміналу» в районі Босфорської протоки.