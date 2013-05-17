Росія заговорила про проект «Ямал-2», щоб змусити Україну продати ГТС – російський експерт

У Росії заговорили про газопровід «Ямал-Європа-2» в обхід України, щоб налякати українське керівництво і змусити його продати «Газпрому» свою газотранспортну систему.

Таку думку власному кореспондентові УНІАН у РФ висловив провідний експерт російського Фонду національної енергетичної безпеки Станіслав Мітрахович.

«Є бажання якомога сильніше налякати українське керівництво перспективою будівництва і реального введення в лад обхідних газопроводів, які гарантовано зможуть замінити український транзит. Ідея, яку «Газпром» і політичне керівництво Росії намагається довести до Януковича, вкрай проста: «продайте ГТС, тоді відмовимося принаймні від частини обхідних маршрутів», - сказав Мітрахович.

За його словами, російська сторона, порушуючи це питання, ніби відсилає до досвіду Білорусі.

«Мовляв, там продали трубу і нічого страшного, зараз ось навіть нову прокладемо, транзит через Білорусь тільки збільшиться. Україні пропонується в питаннях труби піти шляхом Білорусі», - додав він.

До того ж Мітрахович вважає, що розмови про «Ямал-2» дадуть змогу «Газпрому» і Путіну в разі потреби закрити тему третьої і четвертої ниток Nord Stream («Північний потік») і не будувати їх раніше труби через Білорусь і Польщу.

Водночас він зазначив, що об'єктивно в Європі є регіони, куди газ через газопроводи Nord Stream і South Stream («Південний потік») поставляти незручно (південний схід Польщі, Словаччина і північ Угорщини). На його думку, «Ямал-2» вирішив би цю проблему.

При цьому Мітрахович наголосив, що це якраз ті країни, які зараз залучені в ігри з Україною за віртуальним реверсом.

«А якщо газ у ці країни піде не через Україну, а через «Ямал-2», то поставки російського газу з Європи будуть можливі вже тільки через фізичний реверс, що зробить цей газ дорожчим, ніж виходить у схемі реверсу віртуального», - сказав він. Мітрахович вважає, що «є невелика надія, що поляки в результаті погодяться на аргументи «Газпрому» - адже з економічного погляду вони одержують і нову трубу, і можливість заробляти на транзиті, а іншим газовим проектам (СПГ, інтерконектори, сланці та ін.) «Ямал-2» ніяк не заважає.

«Більше труб хороших і різних» - це відмінний варіант для споживача. Хоча я особисто думаю, що якщо вже Туск розкритикував цей проект з політичних причин («небажання грати в російську гру»), то він свою думку не змінить», - вважає експерт.

Довідка УНІАН. 3 квітня 2013 року Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі і Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвРоПолГаз» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю щонайменше 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту повинно бути підготовлене упродовж шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвРоПолГаз" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал-Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати якісь контракти в майбутньому.

19 квітня Туск прийняв рішення звільнити міністра державного майна Міколая Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2".

15 травня Міллер заявив, що газопровід «Ямал-Європа-2» в обхід України може бути побудований в «дуже-дуже» стислі терміни, оскільки не потребує великих витрат.

У разі реалізації проекту цей газопровід стане третім в обхід України після вже збудованого росіянами "Північного потоку" і "Південного потоку", будівництво якого почалося наприкінці 2012 року.