Ставицький назвав основну причину пожежі на Вуглегірській ТЕС

Основною причиною пожежі на Вуглегірській ТЕС стало порушення черговою зміною ТЕС правил використання системи вуглеподачі, що призвело до накопичення вугільного пилу в машинному залі станції та його подальшого загоряння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький, виступаючи під час Години запитань до уряду в парламенті.

Міністр також заявив, що станом на 17 травня повністю завершено розчищення машинного залу й почато роботи з відновлення та перевірки обладнання, що залишилося після пожежі.

«Опір ізоляції турбогенератора відповідає нормам, дефекти підшипника не виявлені, - повідомив Ставицький технічні деталі.

Як повідомляв УНІАН, вдень 29 березня 2013 року на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Її було ліквідовано 30 березня о 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, декілька осіб постраждали.

Вуглегірську ТЕС було повністю зупинено. У результаті пожежі було зруйновано 4 енергоблоки.

За фактом пожежі проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

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