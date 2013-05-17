«Роснафта» обіцяє запустити Лисичанський НПЗ восени

Власник Лисичанського нафтопереробного заводу російська компанія “Роснафта” обіцяє, що восени 2013 р. завод, зупинений навесні 2012 року, відновить роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко, виступаючи під час Години запитань до уряду в парламенті.

“Ми проводимо переговори з компанією “Роснафта”, яка є власником заводу. І обіцяв керівник компанії, що восени підприємство працюватиме”, - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Лисичанський НПЗ простоює з весни 2012 року за ініціативою попереднього власника – російсько-британської компанії ТНК-ВР.

Нагадаємо, Лисичанський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти на рік.

2011 рік завод завершив із чистим прибутком 110,693 млн грн. Проте в березні 2012 року у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні менеджмент ТНК-ВР ухвалив рішення припинити постачання сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його на позаплановий ремонт.

З вересня 2012 року російсько-британська ТНК-ВР вела переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського заводу.

Одним із претендентів на купівлю НПЗ називали українського бізнесмена Дмитра Фірташа (власника Group DF, що об'єднує хімічні та газопостачальні активи).

На цей момент на Лісичанському НПЗ проходять ремонтні роботи в очікуванні підсумків міжнародного аудиту, який поставить крапку в питанні власності.