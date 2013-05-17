Україна за 4 місяці скоротила видобуток газу до 6,7 млрд кубометрів

Видобуток природного газу в Україні в січні-квітні 2013 року скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 0,8% - до 6,7 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в квітні 2013 року щодо попереднього місяця скоротився на 3% - до 1,7 млрд куб. м.

Газового конденсату за 4 місяці 2013 року видобуто 309 тис. тонн - на 7,8% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротилася порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить понад 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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