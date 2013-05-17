Біопаливо може замістити до 15% імпортованих в Україну енергоресурсів

Біопаливо, яке Україна може виробляти із соломи та відходів переробки зернових і олійних культур, може замінити 15% енергоресурсів, що поставляються в країну з-за кордону, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на слова виконавчого директора асоціації Олександра Вержиховського.

«Потенціал існуючих відходів біомаси в Україні надзвичайно високий. За нашими оцінками, виходячи з обсягів вирощування зернових і олійних культур, солома і відходи переробки, які можуть використовуватися для виробництва енергії, можуть забезпечити до 15% споживання первинної енергії», - цитує прес-служба Вержиховського.

За підрахунками УКАБ, частка біопалива в енергетичному балансі України в 6 разів нижча за аналогічний показник в ЄС і становить 1,48 млн тонн із 130 млн тонн нафтового еквівалента загальних поставок первинної енергії.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, Україна могла б замістити 15-20% природного газу твердим біопаливом, що дозволило б знизити тарифи на тепло для населення на 10-15%.

За даними Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України, виробництво твердого біопалива в Україні за підсумками 2012 року становило 810 тис. тонн, що відповідає показнику минулого року. На думку фахівців, головним чинником припинення зростання виробництва твердого біопалива в Україні стало подорожчання сировини (тирса, дрова) в середньому на 12-15%, а також збільшення транспортних витрат у середньому на 8-10%.