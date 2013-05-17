Україна за 4 місяці знизила виробництво бензину на 52,2%, дизпалива - на 45,9%

Україна в січні-квітні 2013 року скоротила виробництво бензину в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 52,2% - до 356 тис. тонн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в квітні поточного року знизилося в порівнянні з попереднім місяцем на 19,9% - до 82,3 тис. тонн.

Виробництво дизельного палива за 4 місяці 2013 року становило 322 тис. тонн, що на 45,9% менше аналогічного періоду минулого року.

Водночас виробництво дизельного палива в квітні поточного року збільшилося в порівнянні з попереднім місяцем на 18,7% - до 97,1 тис. тонн.

Виробництво мазуту за січень-квітень 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 61,6% - до 185 тис. тонн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в квітні 2013 року збільшила споживання бензину в порівнянні з попереднім місяцем на 14,8% - до 72,3 тис. тонн. Споживання дизельного палива в квітня 2013 року збільшилося в порівнянні з березнем поточного року на 50,8% - до 350,8 тис. тонн.

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-квітні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 1 млн тонн, що на 47,1% менше показника аналогічного періоду 2012 року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

В Україні знаходяться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.