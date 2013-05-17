Кабмін виділив на відновлення Вуглегірської ТЕС близько 76 млн грн

Уряд спрямував на відновлення зруйнованої в результаті пожежі наприкінці березня Вуглегірській ТЕС близько 76 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, виступаючи під час Години запитань до уряду в парламенті.

До того ж міністр уточнив, що виділені гроші будуть спрямовані насамперед на відновлення покрівлі машинного залу згорілої електростанції.

«Покрівля машинного залу і автоматизована система управління вимагає повного відновлення. Для організації та контролю за ходом робіт з відновлення Вуглегірської ТЕС створена відповідна комісія», - додав міністр.

Також Ставицький нагадав, що Кабмін ухвалив рішення не підвищувати тариф на електроенергію для населення Світлодарська - міста-супутника згорілої теплоелектростанції, незалежно від обсягів споживання.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький повідомив, що основною причиною пожежі на Вуглегірській ТЕС стало порушення черговою зміною ТЕС правил експлуатації системи вуглеподачі, що призвело до накопичення вугільного пилу в машинному залі станції і його подальшого загоряння.

29 березня вдень на Вуглегірської теплоелектростанції виникла пожежа. Вона була ліквідована 30 березня в 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС була повністю зупинена. Внаслідок пожежі було зруйновано 4 енергоблок.

За фактом пожежі розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

У середині травня уряд виділив 450 тис. грн для надання допомоги постраждалим внаслідок аварії на теплоелектростанції. Зазначені витрати Міністерство фінансів здійснить за рахунок резервного фонду держбюджету.