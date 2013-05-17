Cadogan Petroleum планує видобувати сланцевий газ у Львівській області

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Cadogan Petroleum планує зайнятися видобутком сланцевого газу у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, наразі Cadogan Petroleum проводить дослідження на площі 15,4 кв. км у Львівському басейні з метою визначення найкращого місця для старту першої розвідувальної операції.

Також компанія стверджує, що після невдалих результатів на родовищах у Полтавській області, де компанії не вдалося отримати комерційний потік газу, Cadogan продовжує вести роботи на інших родовищах, і розраховує на отримання позитивних результатів.

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Як повідомляв УНІАН, компанія Cadogan Petroleum у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 93,078 млн дол., тоді як 2011 рік закінчила з чистим прибутком у 152,463 млн дол.

У жовтні 2012 року італійська нафтогазова компанія Eni завершила операцію з придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест» у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК "Надра України".

Eni отримує контрольний пакет «Західгазінвест» від учасників спільної діяльності і повинна забезпечити фінансування програми первинної розвідки. Після укладення договору Cadogan залишає за собою право власності на 15% «Західгазінвесту».

Наразі «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

Cadogan Petroleum PLC - британська компанія, що займається видобутком нафти і газу в Україні. Володіє 8 ліцензіями. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі.

Основні ліцензії цієї розвідувально-видобувної компанії зосереджені на родовищах Дніпро-Донецького басейну на сході країни. Крім цих ділянок, компанія також працює на заході країни, у Карпатах.